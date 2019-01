Lazio, ti ricordi Burak Yilmaz? La punta turca era stata vicinissima al trasferimento a Roma, Tare aveva quasi chiuso la trattativa, poi nulla di fatto, il passaggio al Galatasaray, il sogno italiano sfumato. Il 33enne, finito al Trabzonspor, potrebbe passare alle Aquile... ma del Besiktas.



MERCATO - Come riporta Hurriyet, la punta è finita ai margini del progetto tecnico dell'attuale squadra, si sta allenando da solo. Si è incontrato con il suo entourage, il trasferimento al Besiktas è vicinissimo. In passato è stato vicinissimo alla Lazio, le vie del calciomercato sono infinite, ma per Yilmaz portano tutte in Turchia.