Simone Inzaghi perde una pedina importante del suo scacchiere e un sicuro protagonista nella corsa scudetto con Inter e Juve. Il capitano Senad Lulic sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico alla caviglia sinistra e sarà operato già nella giornata di oggi. L'ipotesi concreta è di perdere il giocatore per oltre un mese.



Lulic aveva saltato già la partita col Parma per il persistere del dolore al piede ed era praticamente indisponibile anche per il big match con l'Inter di domenica sera. Nei giorni scorsi, il giocatore biancoceleste si era servito delle stampelle per camminare e non sollecitare ulteriormente la caviglia, già molto gonfia.