Lazio, tegola Provedel: ecco quanto starà fuori il portiere

Niente Coppa Italia e niente derby per Provedel. Il portiere della Lazio sarà costretto a saltare tutti e tre i big match contro Juventus (doppia sfida il 30 in A, all'Olimpico e il 2 in coppa, all'Allianz) e Roma (il 7 aprile) a causa dell'infortunio alla caviglia subito nel finale della sfida contro l'Udinese una settimana fa. L'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri ha confermato che, per sua fortuna, non ci sono fratture (in quel caso la sua stagione si sarebbe potuta considerare conclusa). Ma il trauma per i legamenti è stato comunque forte e la prognosi non lascia speranze per eventuali recuperi lampo: servirà un mese di stop al numero 94 biancoceleste per riprendersi totalmente. Spazio dunque a Mandas per i prossimi delicati impegni che diranno molto sul finale di stagione della squadra ora allenata da Tudor.