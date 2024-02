Lazio, tegola Rovella: il centrocampista a rischio per il Bayern

Tommaso Fefè

Tegola sul centrocampo della Lazio a 24ore dalla sfida contro il Bayern Monaco: risentimento agli adduttori per Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste - assente per squalifica a Cagliari nell'ultima gara di Serie A - ha accusato nelle scorse ore un fastidio muscolare che lo mette a forte rischio per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League (fischio di inizio domani alle 21 all'Olimpico).



Oggi a Formello è prevista una doppia seduta di rifinitura, intervallata dalla conferenza stampa di Sarri alle 14. Lo staff medico sta monitorando ora dopo ora le condizioni del classe '01, da tempo ciclicamente alle prese con problematiche legate alla pubalgia di cui soffre. Nel pomeriggio ci sarà il provino decisivo; ma le chance di vedere in campo l'ex Juve, Monza e Genoa al momento sembrano poche. Pronto al suo posto uno tra Vecino e Cataldi, per completare la mediana con Guendouzi e Luis Alberto. Oltre a Rovella il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno con tutta probabilità anche di Zaccagni in attacco e Patric in difesa. Per entrambi le speranze di riuscire a strappare una convocazione almeno per andare in panchina sono ridotte al lumicino.