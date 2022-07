Sale la tensione fra Claudio Lotito e Igli Tare: ieri sera, verso la mezzanotte, al termine della presentazione delle nuove maglie della Lazio in Piazza del Popolo a Roma, è stata evidente nei toni una discussione tra il presidente e il direttore sportivo del club biancoceleste. Tanto da attirare l’attenzione dei tifosi che stavano andando via: le foto relative sono state subito diffuse via social.