Prime crepe nel rapporto tra Sarri e Lotito. Lo scrive questa mattina Repubblica parlando di tensioni per un mercato che non si sblocca. Il presidente tornerà oggi da Cortina per affrontare di persona alcuni temi caldi, tra cui lo stesso rinnovo del mister.



Il tecnico toscano, oltre che per alcuni rinforzi, spinge per il rinnovo di Luiz Felipe. Previsto un incontro tra la dirigenza della Lazio e l'agente Castagna. In entrata si puntano Casale e Parisi per ringiovanire il reparto difensivo, ma occorre sbloccare l'indice di liquidità con le cessioni. Altro nodo è il tesseramento di Kamenovic, parcheggiato a Formello da quasi un anno, ma sostanzialmente bocciato da Sarri. Andrebbe ad occupare la casella da extracomunitario, ingolfando ulteriormente la situazione legata ai nuovi arrivi.