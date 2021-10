”.non ci ha girato troppo intorno in conferenza stampa. Quella contro lasarà quasi una gara da dentro o fuori. Non tanto per la stagione visto che siamo ancora a fine ottobre, ma per la risposta che il tecnico e la società si attendono dai calciatori. Ora basta crolli, soprattutto dopo il ritiro. Una vittoria convincente contro laporrebbe anche fine alla “clausura” nel Lazio Training Center.Così, dopo circa due ore dalla conferenza largo alle prove tattiche. Come al solito basandosi solamente sulla distribuzione dei fratini non si arriverebbe a dama considerando l’usanza di Sarri di mischiare le carte a 24 ore dal match. Eppure qualche indizio c’è stato. Ovviamente davanti a Pepetornerannoed. Sulla destradovrebbe riprendersi il posto, mentre sulla corsia mancinaè in vantaggio suA centrocampoè diretto verso la quarta esclusione consecutiva dal 1’.è di nuovo in vantaggio sul Mago. Scalpita anchein cabina di regia per sostituire unparso decisamente sotto ritmo a Verona. Va verso gli straordinari invecesulla mezzala destra. A proposito di straordinari, in attaccohanno già messo nel mirino la Fiorentina. Chi rischia di rifiatare almeno 45 minuti invece è. Sarri potrebbe infatti schierare subitocome successo col Torino, ma al momento l’ex Roma, Chelsea e Barcellona resta avanti rispetto al classe 2002.: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Strakosha, Hysaj, Patric, Vavro, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Romero, Muriqi, Raul Moro.: Sarri.