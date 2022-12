Torna in campo la Lazio dopo un mese dal KO contro la Juventus. A Manavgat oggi l'amichevole col Galatasaray, la prima delle due previste in ritiro turco. Tra i biancocelesti, osservato speciale sarà Luis Alberto. Come scrive Repubblica stamattina, lo spagnolo è stato tra i migliori negli allenamenti di questi giorni. Giocherà titolare con Cataldi e Basic. Per lui il test match sarà un esame prima di tutto caratteriale, viste le tante voci che circolano intorno al suo presente e futuro con la Lazio o lontano da essa.