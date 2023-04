Titoli di coda sull'avventura di Luka Romero con la Lazio. Per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno, l'agente Ramadani chiede sempre 5 milioni di commissioni e la società biancoceleste non è disposta a spendere tale cifra. Non si sono registrati più contatti negli ultimi mesi. I margini per un dietrofront non sembrano più esserci. E con il mondiale U20 che inizierà a fine maggio, l'addio a Formello del classe 2004 potrebbe di fatto consumarsi già tra poche settimane.



Sarri non ha insistito più di tanto per trattenere il giovane talento argentino, per il quale comunque aveva speso anche belle parole in passato. Il ragazzo, dal canto suo, avrebbe proseguito volentieri il lavoro col tecnico toscano, ma così non sarà. Tanto che il club ha già pronto in casa il suo rimpiazzo. Si tratta di Diego Gonzalez, arrivato a gennaio e parcheggiato momentaneamente in Primavera 2 come fuori quota. Sarà aggregato alla prima squadra in estate per il ritiro di Auronzo. Paraguayano, di un anno più grande di Romero, ha già totalizzato 7 gol e 1 assist nelle 7 partite giocate finora con la squadra giovanile biancoceleste. Nell'ambiente se ne parla un gran bene e presto per lui arriverà la chance di confrontarsi a un livello più alto.