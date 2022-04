Il primo gol con la maglia del Torino, Pietro Pellegri l'ha segnato in quello stadio Olimpico dove aveva messo la firma in una giornata storica per i tifosi della Roma. Stesso stadio, avversario diverso: oggi la Lazio, ieri i giallorossi. Era il 28 maggio 2017 quando a 16 anni e due mesi Pellegri segnò il suo primo gol in Serie A, proprio nel giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti. E oggi, a distanza di cinque anni, con un'altra maglia e contro un altro avversario, ha centrato la prima rete in granata.