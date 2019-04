Ricardo Kishna non trova pace. L'esterno offensivo di proprietà della Lazio, ora al Den Haag, non rientra tra i convocati da quasi due mesi. Queste le parole del direttore sportivo Jeffrey Van As: "È sembrato a un ottimo punto in un certo momento, poi ha fatto un piccolo passo indietro. Per me è difficile dire se sarà ancora utilizzabile in questa stagione. Sta seguendo il protocollo e lo staff medico è molto impegnato con lui, persino quando il resto della squadra ormai è già a casa. Per fortuna ha ancora un contratto in essere con la Lazio, noi da parte nostra vogliamo mandarlo indietro al 100% da un punto di vista fisico. Qui un altro anno? Al momento non abbiamo mai parlato di questo. Di base rientrerà semplicemente alla Lazio".