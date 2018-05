In casa Lazio può tornare di moda il nome di Holger Badstuber, ex difensore del Bayern Monaco ora allo Stoccarda. Il presidente del club tedesco Dietrich, ha chiarito ai microfoni della Bild le intenzioni del difensore: "Rispettiamo il fatto che Holger abbia definito chiaramente il suo obiettivo. Lui vorrebbe tornare a giocare in Champions League e gli diamo il tempo necessario per la sua decisione. Se rimane allo Stoccarda anche la prossima stagione siamo contenti, ma non stiamo facendo pressioni perché la sua avventura con noi è stata molto soddisfacente".