E' diventato una costante degli ultimi anni in casa Lazio e non poteva mancare neanche questa volta: l'indice di liquidità. Questo parametro contabile, che vincola le operazioni di calciomercato delle società all'effettiva presenza di soldi liquidi in cassa, è diventato un problema perenne per il club di Lotito, sempre attento ai conti e ai bilanci, ma con disponibilità economiche limitate. I soldi della Champions sembravano aver risolto la questione, ma come ricorda Il Messaggero l'effettivo incasso dei premi per la partecipazione avverrà solo alla fine della prossima stagione (questa estate la Lazio incasserà i premi - molto più esigui - di Europa League e Conference, ndr).



Il problema comunque è meno opprimente che negli anni scorsi. La soluzione c'è ed è facilmente percorribile. Proprio la garanzia degli introiti futuri può permettere di aprire linee di credito per anticipare i soldi che serviranno alla società per rinforzare la rosa. Lotito è già al lavoro per sbloccare la situazione e dare a Sarri i calciatori che gli servono a completare il suo progetto tecnico.