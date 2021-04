Nel momento del bisogno la Lazio finalmente ha riabbracciato il vero Correa. Dopo diversi mesi di prestazioni altalenanti, come riporta Il Messaggero ancora una volta il Tucu è tornato lui in Primavera e contro il Milan (la sua vittima preferita). Al terzo anno in biancoceleste ormai non è più un segreto: nei finali di stagione l'argentino si esalta. Nelle ultime tre partite ha già raddoppiato il bottino in campionato (da 3 a 6 gol). Non poteva esserci notizia migliore per Inzaghi, che in queste ultime 5 gare (per la Lazio saranno 6) si giocherà l'ingresso in Champions e viste le condizioni precarie di Caicedo, il risveglio del Tucu arriva proprio nel momento ideale.