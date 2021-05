La Lazio ha terminato la prima seduta della settimana. Sarà un finale di stagione intenso per i biancocelesti, con quattro gare in due settimane. La prima sarà contro il Parma mercoledì sera, poi toccherà al derby. Altri due tasselli per la corsa Champions, obbiettivo sempre più lontano che il club capitolino però non vuole mollare fino alla fine.



ESCALANTE E CAICEDO PRESENTI, MILINKOVIC NO – La seduta di questo pomeriggio a Formello è stata prettamente tecnica. Allenamento al quale hanno partecipato anche Escalante e Caicedo. Il primo è completamente ristabilito ed è una buona notizia per Inzaghi visto che mercoledì non avrà a disposizione Leiva per squalifica. L’attaccante ecuadoregno, invece, ha saltato solamente la partitella conclusiva, ma ci sono buone sensazioni in vista di una convocazione per il Parma. Assente Milinkovic. Il Sergente, operatosi ieri al setto nasale, nei prossimi giorni scenderà in campo con una maschera protettiva. Previste domani le prove tattiche in ottica ducali.