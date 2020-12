Se la Lazio sarà costretta ad intervenire sul mercato dopo aver valutato le condizioni fisiche di Senad Lulic, allora lo farà senza spendere troppo. Ancora meglio se si riuscirà a trovare un'alternativa a zero. Per questo motivo da ieri circola il nome di Romulo. Il brasiliano naturalizzato italiano è fermo da fine giugno. Sei mesi senza squadra sono tanti, però quello che gioca a suo favore è che conosce bene l'ambiente e tornerebbe senza indugi. Spesso e volentieri non manca di parlar bene della Lazio nelle varie interviste concesse. Arrivato qui a Roma nel gennaio del 2019, il classe '87 ha totalizzato 13 presenze e 1 assist, vincendo anche una Coppa Italia.