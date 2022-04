Quella di Claudio Lotito da oggi è ufficialmente la presidenza della Lazio più longeva di sempre. Sono passati 6479 giorni da quel 19 luglio 2004, quando l'imprenditore romano prelevò il club sull'orlo del fallimento. Il precedente record era vecchio di 100 anni esatti e apparteneva a Fortunato Ballerini, rimasto in carica dal 1904 al 1922, per un totale di 6478 giorni.



In questi 18 anni Lotito è anche diventato il secondo presidente più vincente della storia biancoceleste (alle spalle di Sergio Cragnotti, ndr). Tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, cui si aggiungono al livello di Primavera uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa.