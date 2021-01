IL TABELLINO:

e partitona anche e soprattutto di Lazzari, padrone della fascia destra e protagonista in tutt’e tre le azioni da gol. Mai vista la Roma così moscia, confusa, disorientata, sbalordita dal dominio tecnico, tattico e atletico degli avversari, incapace di una qualunque reazione. Per accorciare in classifica la Lazio doveva vincere e c’è riuscita con una bellissima prestazione, ha sorpassato il Sassuolo, agganciato al quarto posto Napoli e Atalanta e ridotto a 3 punti il distacco dalla Roma.. Sull’1-0 la difesa della Roma ha sbandato paurosamente. Ha cominciato Spinazzola con un rinvio di testa impreciso su un lunghissimo e perfetto rilancio di Reina (ecco perché gioca lui e non Strakosha) dopo un angolo della Roma; Smalling è scivolato, Immobile ha agganciato la palla e servito Lazzari a destra, ma Ibanez era in netto vantaggio, ha controllato nella sua area sbagliando però la posizione del corpo, ha tentato un rinvio mentre Lazzari, lesto come una lepre, lo stava rimontando, Ibanez è scivolato (ma i tacchetti quelli della Roma non li avevano controllati?),. Lo spagnolo era solo al limite dell’area, Smalling era su Caicedo, Mancini su Immobile, Karsdorp su Marusic, mancava Villar sul suo connazionale, o Spinazzola. Mancava soprattutto l’attenzione della Roma. Detto questo il Var ha controllato la posizione di Caicedo sul tiro di Luis Alberto: era in fuorigioco davanti a Pau Lopez, in una posizione in cui ostacolava il portiere della Roma, ma Mazzoleni al monitor ha detto che il gol era buono.. Ha lasciato l’iniziativa alla Roma che ha chiuso il primo tempo con un inutile 63 per cento di possesso palla. La squadra di Fonseca palleggiava con lentezza, senza fantasia e senza mai creare un pericolo a Reina. C’era tanto che non funzionava nei giallorossi, a cominciare dalla posizione di Veretout mai entrato in partita perché costretto alla marcatura diretta di Lucas Leiva. Ma se la Lazio perde in costruzione Leiva, ha comunque Milinkovic o Luis Alberto o Acerbi in grado di impostare, mentre ai giallorossi è mancato il dinamismo di Veretout, che infatti è stato sostituito nell’intervallo da Pedro: l’incarico che gli era stato affidato non aveva senso. La Lazio giocava un calcio opposto a quello della Roma, un calcio più sbrigativo ed efficace. I lanci rapidi e precisi di Milinkovic e Luis Alberto aprivano in due la difesa romanista. Velocità, tecnica, organizzazione, questo era la squadra di Inzaghi. Quella di Fonseca, invece, per tutto il primo tempo non è riuscita a coinvolgere Dzeko (ben controllato da Acerbi) una sola volta, ha iniziato discretamente Villar, ma poi anche lui si è perso in quel dedalo di passaggi che non portavano a niente.. Due volte come uomo-assist, la prima per Milinkovic, la seconda per Caicedo, ma Pau Lopez ha risolto tutto con due belle parate, la terza parata è stata ancora più bella, sul diagonale di Immobile che si era messo in proprio. I cambi di Fonseca (Pedro e Cristante) non davano cenni di vita calcistica, quelli di Inzaghi (Escalante e Akpa Akpro) sì. La Lazio ripartiva a suo piacimento e al quarto tentativo del secondo tempo ha segnato ancora.. La Lazio, che invece finora aveva sempre avuto una flessione nella ripresa, era invece padrona assoluta.15' Immobile (L), 24', 67' Luis Alberto (L)24’ Lazzari (L), 67’ Akpa Akpro (L)Reina; Luiz Felipe (69' Patric), Acerbi, Radu (83' Hoedt); Lazzari, Milinkovic, Leiva (65' Escalante), Luis Alberto, Marusic, Caicedo (65' Akpa Akpro), Immobile (83' Muriqi). All.: Inzaghi.Pau Lopez; Mancini (70' Mayoral), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar (60' Cristante), Veretout (46' Pedro), Spinazzola (70' Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.: Daniele Orsato (sez. di Schio).11' Milinkovic (L), 20' Radu (L), 34' Mancini (R), 47' Acerbi (L), 60' Smalling (R), 62' Luiz Felipe (L), 63' Leiva (L), 71' Pedro (R), 90' Mkhitaryan (R)