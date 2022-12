Sgambata mattutina per la Lazio oggi a Formello. Nel pomeriggio gli uomini di Sarri partiranno per la Spagna dove domani alle 18.30 affronteranno l'Almeria, nella terza e ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Non ci saranno però Hysaj, Zaccagni e Casale. Il terzino albanese non ha ancora smaltito il problema alla caviglia, che si trascina da diversi giorni, dopo una contusione rimediata durante il ritiro in Turchia. L'ala ex Hellas invece è alle prese con i sintomi dell'influenza, mentre il centrale di difesa è stato convocato dal ct azzurro Mancini per due giorni di stage prenatalizio a Coverciano.



La Lazio rientrerà dalla trasferta domani sera stessa e tornerà ad allenarsi venerdì mattina nel centro tecnico. Poi tre giorni di pausa per le festività. Da Martedì 27 via al programma di avvicinamento al ritorno in campo in Serie A, il 4 gennaio a Lecce.