Si sta per concludere l'edizione invernale del calciomercato. In queste ultime ore (la chiusura ufficiale sarà alle 20:00 all'Hotel Sheraton di Milano) la Lazio cercherà di piazzare alcuni esuberi. Su tutti ovviamente vi è Denis Vavro. Il centrale slovacco si sta allenando con la prima squadra in queste settimane anche per non perdere il tono muscolare. A inizio mercato era stato ad un passo dal Genoa, salvo poi essere rispedito a Formello per la solita pubalgia. Oltre al classe '96, la Lazio cercherà di piazzare Djavan Anderson, che recentemente ha rifiutato il Crotone, e Minala, rientrato a dicembre dal prestito al Quingdao Huanghai.