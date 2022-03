La Lazio sfiderà il Venezia nel posticipo di lunedì sera ma con un occhio proiettato al derby con la Roma in programma tra dieci giorni. Ci sono tre giocatori di Sarri diffidati e che con un giallo potrebbero saltare la gara contro i giallorossi: Luiz Felipe, Zaccagni e Pedro, che potrebbero essere risparmiati nel Monday Night per evitare di non averli a disposizione nel derby.