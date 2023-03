Non solo Piotr Zielinski. La Lazio secondo Sportitalia ha messo nel mirino altri due centrocampisti centrali per la prossima estate. Si tratta di Gedson Fernandes, portoghese 24enne del Besiktas e in passato corteggiato dal Milan, Samuele Ricci del Torino e Daniel Boloca, 24enne super protagonista del Frosinone.