La Juventus è l'unica pretendente di Milinkovic ad aver mosso passi ufficiali con la Lazio. Secondo Il Messaggero sono tre le diverse possibilità offerte ai biancocelesti per trattare: la prima è di 25 milioni cash più eventuali bonus per venire incontro alla richieste di Lotito (40 milioni), le altre due riguardano invece possibili scambi di cartellini, senza pagamenti in denaro.



Formule simili storicamente nell'era Lotito non sono mai state troppo apprezzate e le recenti dichiarazioni del patron capitolino sembrano confermare questa idea. "Non fate voli pindarci" ha risposto a chi chiedeva se avrebbe potuto accettare "due cavalli buoni in cambio di uno". Resta di fatto che la Juventus i cartellini di Kulusevski o di Arthur più, in entrambi i casi, la permanenza di Pellegrini a Formello, sul piatto li ha messi. E visto già lo scossone dell'addio di Tare dopo 15 anni, aspettarsi altri colpi di scena non sembra così impensabile.