Uno dei motivi che ha portato alla rottura fra Igli Tare e Claudio Lotito risiede anche nel mercato e nel giocatore simbolo della gestione della Lazio degli ultimi anni: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il Messaggero, infatti il patron rinfaccia al ds l'amicizia con Mateja Kezman e l'averlo agevolato nel trovare un'accordo per andare via in estate in direzione Juventus. "Milinkovic ha laccordo con la Juve" è la frase rinfacciata da Lotito a Tare, da novembre, prima dell'inchiesta Prisma, ma che non cambia gli scenari in vista dell'estate con la Juve che potrebbe comunque affondare a cifre più contenute di quelle richieste da Lotito.