Si delinea il futuro di Luis Alberto, con il centrocampista spagnolo possibile partente in casa Lazio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul giocatore c'è l'interesse di Valencia, Villarreal e Atletico Madrid. La formula rappresenta però il vero nodo da sciogliere perché tutte e tre le pretendenti sperano in un prestito, mentre Lotito non vuole lasciar partire il centrocampista se non a titolo definitivo per una cifra attorno ai 20 milioni.