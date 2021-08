Continuano a gravitare tre profili di lusso per l'attacco della Lazio. Il nome che fa sognare di più l'ambiente biancoceleste al momento è quello di Coutinho in uscita dal Barcellona. Il classe '92 non trova spazio con Koeman e come riporta Il Messaggero potrebbe approdare nella capitale con l'aiuto del grande amico Lucas Leiva. I Blaugrana potrebbero lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni. L'ostacolo maggiore rimane lo stipendio visto che Coutinho percepisce 10 milioni all'anno.



Stipendio che è un muro difficile da superare anche per Julian Draxler, trequartista del Psg che ogni estate finisce in orbita Lazio. Il classe '93 negli ultimi anni è costretto a guardare spesso dalla panchina considerando i grandi nomi presenti nel club parigino. Il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni come Coutinho mentre percepisce 7 milioni l'anno. C'è infine la proposta James Rodriguez in uscita dall'Everton, ma al momento sembra una pista meno calda. Il suo prezzo potrebbe essere leggermente inferiore vista la scadenza a giugno 2022.