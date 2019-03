Era nell'aria, alla fine festa sarà: dopo il derby vinto, i tifosi della Lazio avevano chiesto a gran voce di poter festeggiare i propri beniamini a Formello, nel centro sportivo biancoceleste. Una richiesta arrivata alle orecchie della società, che ha deciso di accontentarli: domani, giovedì 7, alle 15,30 la Lazio aprirà i cancelli del suo centro sportivo. La squadra ha cominciato, nella giornata di ieri, a preparare la prossima sfida contro la Fiorentina, molto delicata in ottica Champions. E lo farà con un'iniezione di fiducia e carica in più: saranno in molti, tra i tifosi della Lazio, che avranno voglia di festeggiare, dopo il 3 a 0 rifilato alla Roma.