Lazio, Tudor contro Luis Alberto: 'Cose che si fanno nel club, non fuori'

, allenatore della, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Salernitana, gara valida per la 32ª giornata di Serie A e vinta per 4-1 dai suoi ragazzi.Nella notte in cui la Lazio torna al successo, i riflettori sono tutti puntati su, che ha annunciato in diretta l’addio al club biancoceleste in estate.“Le parole di Luis Alberto? Non voglio commentare, se ne occuperà lui con la società. Per me ha fatto una buona gara, sono contento della sua prestazione. Sono cose che si fanno nel club, non fuori”.

“Non era facile, faccio i complimenti ai ragazzi. Potevamo fare altri 3-4 gol, è uscita una partita bella. All’intervallo gli ho chiesto di non perdere gol nel secondo tempo, soprattutto per creare una mentalità diversa. Abbiamo tenuto botta, creato tante occasioni. Sembra facile, ma la Salernitana è entrata bene, si è messa a specchio, hanno grande fisicità. Il clima era surreale, tocca a noi portare la gente dalla nostra parte”.“La direzione è sicuramente giusta, abbiamo giocato contro la Juventus e la Roma che ieri ha fatto una partitona, ha meritato di vincere contro il Milan. Mix tra possesso e attacco dello spazio, mi piace il loro coinvolgimento”.

“Felipe Anderson? Avevo sempre l’idea di farlo giocare lì, poi ora c’è finito per l’infortunio di Zaccagni. Ragazzo d’oro, lo vedo bene in questo calcio. Lazzari non è fuori ruolo, dal primo allenamento gli è piaciuto ciò che gli proponevo. Castellanos era dispiaciuto perché voleva continuare, per me ha fatto una grande gara. Lo vedo migliorato rispetto alle ultime gare nei movimenti, nel posizionamento. Sono veramente felice per lui”.“Guardo partito dopo partita, abbiamo fatto due gare di campionato. Andiamo step by step, migliorando, crescendo e vedendo a cosa ci porta”.