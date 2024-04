La 32ª giornata disi apre all’Olimpico con la sfida tra. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta nel derby contro la Roma e ospita i campani, fanalini di coda e ad un passo dalla retrocessione in Serie B.Ladivuole riprendere la corsa verso un posto in Europa, ma dovrà avere la meglio su una squadra come quella diche vuole chiudere al meglio e con dignità una stagione da cancellare.All’andata fu la Salernitana ad aggiudicarsi i tre punti in rimonta, con le reti di Kastanos e dell’ex Antonio Candreva dopo il vantaggio nel primo tempo di Ciro Immobile su calcio di rigore.

GUARDA LAZIO-SALERNITANA SU DAZN

(3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor(3-4-2-1): Costil; Gyomber, Boateng, Pirola; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi. All. Colantuono