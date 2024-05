Lazio, Tudor: 'Giusto togliere Zaccagni. La reazione? Non è la prima volta, si va avanti'

Igor, tecnico della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Monza:"Non una delle nostre migliori partite, ma prendiamo questo punto contro una squadra di qualità. Potevamo fare di più, sia in fase difensiva che offensiva. Giriamo la pagina e pensiamo alla prossima"."Ha preso un'ammonizione e mezzo, era giusto toglierlo. Loro hanno girato bene la palla, noi siamo stati bassi sui cross. Difficile analizzare la gara a caldo, non è stata una delle nostre migliori partite".- "Loro hanno fatto meglio di noi, troppi erano sottotono. C'è da fare l'analisi della gara con calma e pensare alla prossima".

- "Fa parte del calcio, non è la prima volta che accade. Si va avanti".- "Sono una bella squadra, inoltre noi non eravamo al meglio. Tutti i punti sono importanti"."E' la prima volta che lo vedo, non l'avevo visto"."Sono contento, ha fatto un gol importante. Deve ritrovare la condizione, speriamo che sia al meglio per le ultime tre gare".: "Il confronto coi tifosi? Non so cosa è successo, non posso commentare. Quando saprò cosa è successo allora commenterò. Posso commentare solo i fatti. La sostituzione di Zaccagni? Aveva un giallo e mezzo, era nervoso. Poteva essere espulso e non sarebbe stato uno scandalo. Ha scelto di non espellerlo ma era nell’aria. Casale? Devo fare un’analisi profonda, questa è stata la prestazione che mi è piaciuta meno. Il Monza è una squadra tosta, prendiamoci il punto perché non meritavamo la vittoria e ci prepariamo per il rush finale".