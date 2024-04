Lazio, Tudor ha fatto una richiesta a Fabiani per il mercato

46 minuti fa



Igor Tudor vuole un nuovo attaccante per l'anno prossimo. La richiesta il tecnico della Lazio l'ha fatta direttamente al ds Fabiani, in un colloquio avuto negli scorsi giorni, specificando che si tratta di una necessità a prescindere dal futuro di Ciro Immobile. A riportare la notizia questa mattina è il Corriere dello Sport.



Data per scontata la conferma di Castellanos, Tudor ha quindi già le idee chiare di quali siano le esigenze per rinnovare il reparto offensivo. Una questione che dovrà perciò essere affrontata in maniera prioritaria dal club in sede di mercato. Immobile, nei piani dell'allenatore, potrà eventualmente essere un elemento in più per la rosa, ma non l'unico centravanti da alternare a Taty. Il capitano valuterà a fine anno con la società quale sarà la scelta migliore per il proprio futuro. Ha comunque un contratto fino al 2026 e al momento, dopo le avance degli arabi dell'estate scorsa e le voci che si sono rincorse negli scorsi mesi su un suo futuro lontano da Roma, di offerte concrete il suo entourage non ne ha ricevute. In queste prime partite con Tudor alla guida il minutaggio di Immobile non è stato altissimo. Il bomber si aspettava di più probabilmente dall'avvio di questo nuovo corso. I dubbi sul suo futuro restano invece immutati.