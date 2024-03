Lazio, Tudor ha scelto il suo vice: chi è Javorcic, l'eroe del Sudtirol

Si inizia a definire la situazioni in casa Lazio, dopo lo scossone arrivato dopo le dimissioni di Maurizio Sarri dal ruolo di allenatore dei biancocelesti. Ormai in via di definizione l'accordo con Igor Tudor, che va verso un contratto di 18 mesi con opzione per un ulteriore anno, ora arrivano aggiornamenti anche per quanto riguarda lo staff che accompagnerà il nuovo allenatore della Lazio.



LA SCELTA DI TUDOR - Se in un primo momento sembrava che Giovanni Martusciello potesse rimanere nel ruolo di vice del tecnico croato, ora cambia lo scenario. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la scelta di Tudor ricade sul suo connazionale Ivan Javorcic. Reduce dalla recente esperienza sulla panchina del Venezia - che ha guidato tra giugno e ottobre 2022 - Javorcic è attualmente svincolato e quindi libero di unirsi a Tudor nella nuove avventura alla guida della Lazio



CHI E' JAVORCIC -. Nel corso della sua carriera, Javorcic ha esperienze in Serie B con il Venezia e con il Brescia, con cui ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim tra dicembre 2014 e gennaio 2015. Spicca nel suo curriculum la promozione dalla Serie C alla B sulla panchina del Sudtirol, in una stagione magistrale in cui gli altoatesini hanno raccolto 90 punti, con 27 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte. Una promozione storica, che ha costituito la prima volta assoluta del Sudtirol in Serie B, dalla sua fondazione nel 1974. Da calciatore, Javorcic è passato da piazze come Brescia, Crotone e Atalanta, senza però trovare nessuna presenza ufficiale con la Dea. Con le Rondinelle, al contrario, Javorcic ha 13 presenze in Serie A e una quarantina in Serie B.