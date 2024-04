Felipe Anderson: 'L'amore per la Lazio è intatto. Io ho bisogno di loro, loro di me'

, attaccante della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Genoa: il brasiliano ha comunicato pochi giorni fa pubblicamente la propria scelta di non rinnovare il contratto in scadenza, per tornare in Patria e vestire la maglia del Palmeiras."Siamo stati bravi nel secondo tempo a sfruttare la nostra tecnica. L'amore per questa maglia è intatto, io e Luis ci teniamo a vedere la gente gioire. Anche Kamada ci ha messo subito a disposizione tanta corsa, anche quando non giocava. Nella mia carriera non mi è mai piaciuto parlare di mercato, ma avevo sentito tante cose e ritenevo giusto comunicare per primo il mio futuro".

- "Voglio raggiungere gli obiettivi stagionali, faccio parte della Lazio fino alla fine, loro hanno bisogno di me e io di loro, ci devo stare con testa, cuore e anima. Ho tanto ringraziato il presidente, ne abbiamo parlato molto. Grazie anche a Fabiani, mi hanno accolto e poi hanno rispettato la mia scelta. Saranno giorni di emozione, da vivere con la maglia della Lazio".