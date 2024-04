Lazio, Tudor rilancia Guendouzi per tentare un'impresa mai riuscita prima

La grinta diper un'impresa senza precedenti.questa sera contro larilancia il centrocampista francese, dopo i dissapori di queste ultime settimane e soprattutto dopo il problema muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Il nuovo allenatore dellae l'ex Marsiglia non si amano, ma dovranno trovare il modo di convivere per il bene del club che punta su entrambi. Stasera il numero 8 avrà l'occasioni di far capire al tecnico quanto possa essere importante la sua presenza in campo. Le acredini del passato (risalenti proprio ai tempi dell'OM) devono essere messe da parte pera Torino e conquistare la finale di Coppa Italia.

in una sfida su andata e ritorno nella coppa nazionale. Nei quattro precedenti (l'ultimo contro l'Avellino nel 1993-94) è peraltro arrivata una sola vittoria nella gara di ritorno (3-2 contro l'Atalanta nel 1988-89), comunque non bastevole per passare il turno. Due 0-0 e un altro ko 0-2 nelle altre occasioni, ma stasera i biancocelesti proveranno a sfatare questo tabu. Ieri in conferenza stampa Tudor ha detto che il carattere non basterà. Di certo però quello di un guerriero come Guendouzi può dare una grossa mano per sperare di farcela.