Lazio, tutto risolto per Auronzo: l'annuncio di Lotito

Avevamo pensato di restare a Formello, perché le nostre strutture sono il massimo, ma alla fine andremo ad Auronzo per amore dei tifosi, perché ho rispetto della gente che ha già prenotato da tempo. Ho sistemato la questione albergo, parlato con il sindaco Galeno e, appena verranno sistemati gli ultimi dettagli, presenterò il contratto firmato.

A luglio laandrà ad. lo ha assicuratoin un'intervista rilasciata stamattina al Messaggero, nonostante le problematiche che erano emerse la settimana scorsa con il comune della località veneta (provincia di Belluno, ndr):Sui social, due giorni fa, anche, responsabile della, società che organizza l'evento del ritiro estivo biancoceleste, aveva annunciato che:

“Il comune di Auronzo di Cadore, nella persona del sindaco Dario Vecelio Galeno, e Media Sport Events, nella persona del presidente Gianni Lacché, dopo aver avuto delle incomprensioni tecniche risolte brillantemente, dichiarano di continuare la propria collaborazione per il 17° anno consecutivo e sono pronte ad ospitare la S.S. Lazio ad Auronzo di Cadore”. In attesa dell'ufficialità quindi la questione sembra chiusa, dopo che mai come quest'anno si è rischiato di arrivare all'interruzione defintiva del rapporto pluriennale con la località cadorina. Resta da capire invece se per il futuro si troveranno nuovi accordi o se nel 2025, come da attuale contratto, l'esperienza sotto le tre cime di Lavaredo si chiuderà defintivamente.