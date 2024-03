Lazio, Tudor studia un nuovo ruolo per Luis Alberto: cosa cambia in campo e sul mercato

La rivoluzione è servita: Igor, nuovo allenatore della, porterà un calcio estremamente differente da quello di Maurizio Sarri, lo ha già fatto intendere nelle prime dichiarazioni e avrà certo ricevuto dal presidente Lotito ampie garanzie sulla concessione del tempo necessario ad imprimere questa svolta.Nell'ultima esperienza di Tudor in Italia, al, i due dietro la punta,, hanno messo a ferro e fuoco qualsiasi difesa avversaria supportando e sfruttando al tempo stesso i movimenti del Cholito Simeone. Qualcosa di simile potrebbe essere ricercato alla Lazio, conche proviene proprio dai gialloblù e quindi qualche idea del funzionamento del 3-4-2-1, che usava anche, ce l'ha. L'altro sottopunta, invece, dovrebbe rappresentare un bel ritorno al passato: l'idea che trapela da Formello, infatti, è quella di liberare in avantiLo spagnolo, rimasto a Roma nonostante varie estati con le sirene di mercato spiegate e voci di un possibile rientro nella penisola iberica,: Siviglia, Liverpool, i primi anni alla Lazio con Inzaghi in panchina e Immobile come unica punta davanti a sé. Lo stesso Inzaghi l'ha trasformato in mezzala con grandi risultati inserendo Correa da seconda punta, ma, pronto a tornare più vicino alla porta grazie a questa nuova svolta.Ildidopo la firma annunciata lo scorso ottobre: non ci sono più pericoli imminenti, ma, nonostante, cosa che mai è stata negata, la nostalgia di casa ogni tanto si faccia sentire. E' probabile che un'esperienza in Spagna attenda comunque il numero 10, ma solo alla fine effettiva del suo ciclo con la maglia biancoceleste.