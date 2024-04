Lazio, Tudor suona la carica contro la Juventus: 'Proveremo a fare un'impresa'

40 minuti fa



Igor Tudor, allenatore della Lazio, a SportMediaset ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Juventus, gara valida per le semifinali di Coppa Italia. All'Olimpico di Roma si ripartirà dal 2-0 a favore dei bianconeri maturato nel match d'andata. "C'è la voglia di disputare una grande partita, provare a fase un'impresa. Il 2-0 è un risultato difficile da ribaltare, ma nel calcio è già successo. Dobbiamo stare nella partita per 90 minuti e vediamo cosa succede. Bisogna mettere tutto, non concedere niente in difesa e davanti trovare soluzioni. Bisogna soprattutto stare dentro la gara fino alla fine, poi vedremo che succede".