La Lazio è pronta a partire per Torino. Dopo la rifinitura di questa mattina i biancocelesti arriveranno in serata nel capoluogo piemontese. Sarri però non ha ancora sciolto tutti i dubbi in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro la Juventus. Qualche rotazione rispetto alla gara contro al Fiorentina comunque ci sarà. Il turnover ragionato riguarderà soprattutto il centrocampo, dove Vecino può far rifiatare uno tra Luis Alberto e Milinkovic e Marcos Antonio insidia Cataldi in regia.



Tra i pali toccherà quasi sicuramente di nuovo a Maximiano, che aveva ben figurato contro il Bologna agli ottavi. Nella linea di difesa si rivedrà Lazzari a destra, mentre davanti Immobile tornerà a guidare l'attacco, con Zaccagni e Felipe Anderson che dovrebbero essere di nuovo confermati dall'inizio. Questa la probabile formazione: Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.