Anche l'Inter segue Muriqi. L'attaccante kosovaro del Fenerbahce è stato protagonista di un grandioso avvio di stagione: ha attratto, in Italia, l'attenzione della Lazio e di Igli Tare, ds biancoceleste. Ma ha pretendenti in tutto il mondo: come riporta Milliyet.com, anche Atletico, Manchester United e Tottenham hanno mandato osservatori a seguirlo.



MERCATO INTER - Non solo Lazio, Tare, che voleva bruciare tutti sul tempo, dovrà guardarsi anche dalla concorrenza dell'Inter. Dopo Elmas, poi passato al Napoli, stavolta tocca a Muriqi: 4 gol in 9 partite di Super Lig, sul centravanti di 194 cm si accendono i riflettori del calciomercato. E l'Inter vuole passare in pole position.