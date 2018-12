In casa Lazio si sta vivendo un momento delicato: l'ennesimo pareggio contro la Samp, nell'ultimo minuto di gioco, ha colpito duramente il morale dell'ambiente. In Europa League, in una partita, quella contro l'Eintracht, che ai fini del risultato ha poco da dire, i ragazzi di Inzaghi devono dare un segnale importante.