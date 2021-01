Nonostante l’assenza dei tifosi, a suo modo la Lazio cercherà di organizzare un prepartita ad hoc in vista del derby di venerdì sera. Sono previste infatti le esibizioni del violinista Andrea Casta e del chitarrista Jacopo Mastrangelo. Prima ancora un gioco di luci con tanto di proiezioni di varie immagini tra cui l’aquila Olympia. Come riporta poi Il Messaggero “In Tevere ci sarà uno striscione lungo 120 metri e alto 13,5 con la scritta S.S. Lazio 1900, un modo per rimarcare le origini e la storia del club più antico della Capitale”. Infine, non è da escludere il via libera da parte del Gruppo Operativo di Sicurezza alle coreografie per entrambe le curve.