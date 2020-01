Tutti a lavoro. L'Epifania in casa Lazio vuol dire allenamento a Formello alle 11 di mattina. Seduta di scarico per chi ha giocato e vinto a Brescia, portando a casa la nona vittoria consecutiva. Da domenica inizierà la preparazione per la sfida contro il Napoli, in programma sabato alle 18. All'Olimpico ci saranno Leiva e Luis Alberto, che hanno scontato la squalifica. Fermato per un turno Parolo, da valutare Correa.



CONDIZIONI CORREA - L'argentino ha avuto un affaticamento, è stato impiegato come mezzala, ha sentito dolore a fine partita. Potrebbe essere sottoposto ad esami strumentali. Radu è stato colpito duro alla caviglia destra, anche lui verrà valutato. Vavro e Lukaku rimangono ai box.