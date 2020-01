Ventura gelato da Inzaghi. La grande alleanza tra Lazio e a Salernitana sul mercato, facilitata da Claudio Lotito, per un attimo ha subito uno stop. Come riporta La città di Salerno, motivo del contendere sarebbe il centrocampista brasiliano André Anderson. Fino a ieri ai margini del progetto tecnico della Lazio, è entrato nella ripresa contro il Brescia.



MERCATO LAZIO - Pur giocando pochi palloni - sbagliandone più di qualcuno - ha messo in mostra buona aggressività, e di fatto potrebbe rientrare nel turnover in caso di emergenza. La Salernitana voleva riportarlo in Campania: lo scorso anno era stato uno dei migliori con la maglia granata, pur nel grigiore generale, per questo Ventura lo rivoleva alla base, approfittando del minutaggio inesistente con la Lazio. Ora rischia di diventare un portafortuna, utile alla causa, e potrebbe rimanere a Roma.