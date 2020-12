Arriva un appuntamento difficile per la Lazio. Bisogna mettere da parte l'entusiasmo per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ora la testa sarà tutta dedicata al campionato, dove i biancocelesti hanno bisogno di punti per non perdere terreno dal quarto posto. Non sarà impresa facile però fare risultato contro una squadra ostica come il Verona di Juric (miglior difesa della Serie A insieme alla Juventus con 8 reti incassate).



In più, Inzaghi si porta qualche dubbio dopo le fatiche europee che verrà sciolto in conferenza prima (fissata alle ore 14:00) e poi nella rifinitura a Formello. Il primo ballottagio, come riporta Il Corriere dello Sport, è tra i pali tra Reina e Strakosha. In difesa sono in corsa Hoedt e Radu per una maglia. Sulla linea mediana da valutare le condizioni di Luis Alberto e Leiva. Se staranno bene toccherà a loro, mentre sulle fasce solito ballottaggio a tre tra Lazzari, Marusic e Fares. Infine, in attacco tutto dipenderà da Immobile, un po' affaticato e onnipresente nelle ultime gare.