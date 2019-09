In casa Napoli Immobile per molti tifosi è un rimpianto. Riportarlo a casa poteva essere l'occasione di ritrovarsi un attaccante di livello, capace di trasformare in gol le azioni orchestrate dalla squadra di Ancelotti. L'atavica assenza di un attaccante centrale, complici gli infortuni di Milik.



AURIEMMA SHOW - Ed è proprio il celebre cronista sportivo e accanito tifoso azzurro Raffaele Auriemma, sulle frequenze di Radio Marte, a sintetizzare il pensiero di molti tifosi: "Con 12 milioni avresti preso Immobile! Grande bomber, 'cazzimmoso'! Poi gioca in una grande squadra come la Lazio che viene sottovalutata, ma è una squadra da cui guardarsi con grande attenzione”.