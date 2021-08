Terminata anche la seconda seduta della giornata della Lazio. Come previsto stamani con la squadra divisa, nel pomeriggio tutti i biancocelesti sono stati impegnati nelle prove tattiche. Al momento Sarri continua ad optare per il 4-3-3. Due i moduli schierati per il classico 11 vs 0. Regolarmente col resto dei compagni anche Luiz Felipe, Cataldi e Pedro, stamani leggermente gestiti dallo staff tecnico durante il lavoro atletico.



Tra l'altro Cataldi ha agito tutto il tempo da regista nonostante finora nel precampionato è stato schierato quasi sempre come mezzala. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto saltata solamente da Hysaj e in seguito una sessione di tiri in porta per il reparto avanzato. Prosegue la preparazione della Lazio alla sfida contro lo Spezia, gara per la quale spera nella convocazione Basic. Domani mattina il centrocampista croato è atteso nella clinica Paideia per le visite mediche di rito prima di legarsi al club capitolino. Già nel pomeriggio potrebbe effettuare il primo allenamento con i nuovi compagni.