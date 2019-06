Tutti su Petagna. La Lazio tratta Gaich, ma il preferito di Inzaghi resta l'ex Milan. Che alla Spal ha fatto benissimo, attirando le mire di molti club, italiani e stranieri. Il presidente Colombarini ha annunciato di volerlo riscattare, per far scatenare l'asta.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, su Petagna si è acceso l'interesse della Lazio. Il centravanti piace ad Inzaghi, che deve guardarsi anche dalla concorrenza di altri club: Atalanta e Parma sono interessate, e in Premier League attenzione al Leicester, che vorrebbe portarlo in Inghilterra.