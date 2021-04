In attesa del fischio d'inizio dell'arbitro Chiffi della sezione di Padova arrivano tutte conferme dalla formazione ufficiale della Lazio rispetto a ciò che è emerso nella rifinitura di ieri a Formello. Ecco gli undici scelta per la sfida contro l'Hellas Verona:



La formazione ufficiale:

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Farris.