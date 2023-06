Tutto fatto in casa Lazio per il rinnovo di Pedro. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, l'accordo verbale già raggiunto tra il calciatore e Lotito nelle settimane scorse, è stato formalizzato e verrà firmato nei prossimi giorni. Contratto da poco più di 2 milioni, ma rispetto alle previsioni però l'ala spagnola prolungherà solo per un anno (quindi fino al 2024) con i biancocelesti e non per due, ma nel contratto c'è comunque un'opzione per far scattare un ulteriore annualità. Secondo indiscrezioni, decisivo per la scelta definitiva dell'ex Barça, Chelsea e Roma è stato l'intervento di Sarri in persona che ha ribadito la sua fiducia nelle qualità del calciatore.