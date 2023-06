vuole un mediano da alternare con Cataldi. Dopo il no ricevuto dalla Juventus per Rovella , ora l'attenzione della Lazio si è spostata sul classe 1998 Joey, mediano del PSV. Olandese, con 50 presenze all'attivo nella scorsa stagione tra campionato e coppe, condite da 9 gol e 14 assist, si è guadagnato anche l'esordio con la nazionale Oranje nel recente confronto contro l'Italia. Ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma oltre all'aspetto economicoProprio da queste infatti è dipesa la bocciatura di Marcos Antonio da parte di Sarri, benché ne apprezzasse le doti di palleggiatore. Veerman invece è alto 185 centimetri e ha le qualità tecniche che piacciono all'allenatore toscano per il suo 4-3-3.La pista è da seguire, ma le alternative non sono tramontate., che però ha costi proibitivi per via del suo stipendio., gradite al tecnico (soprattutto il secondo). Il casting per la cabina di regia biancoceleste andrà avanti ancora parecchio, in attesa dell'apertura ufficiale del mercato, il 1° luglio.